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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до шести

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Число погибших при взрыве в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку увеличилось до шести, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре Азербайджана.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате инцидента.

"Согласно обновленной информации, в ходе спасательно-поисковых работ на месте взрыва из-под завалов извлечены тела шести человек", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, в понедельник в мебельном цеху в Баку произошел взрыв.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц) УК Азербайджана. Для установления причины взрыва, размера ущерба, а также других вопросов, связанных с делом, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Баку Азербайджан
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