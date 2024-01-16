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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В европейский список террористов внесен политический лидер ХАМАС Яхья Синвар

В европейский список террористов внесен политический лидер ХАМАС Яхья Синвар
Лидер ХАМАС Яхья Синвар
Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил во вторник, что добавил к европейскому списку террористов политического лидера ХАМАС Яхью Синвара.

"Это решение является частью реакции Европейского союза на угрозу, исходящую от ХАМАС, и его жестокие и неизбирательные террористические атаки против Израиля 7 октября 2023 года. Эти санкции действуют с сегодняшнего дня", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В сообщении уточняется, что денежные средства и другие финансовые активы Синвара в государствах-членах ЕС замораживаются. Операторам ЕС также запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы.

Соответствующие правовые акты, утвержденные советом, опубликованы в "Официальном журнале" Европейского союза.

В Брюсселе разъясняют, что европейский список террористов, то есть режим санкций ЕС, отделен от европейского режима, реализующего соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и направленного против "Аль-Каиды" и ИГИЛ (запрещенных в РФ террористических группировок). ЕС может самостоятельно применять собственные ограничительные меры к "Аль-Каиде" и ИГИЛ, а также к лицам и организациям, связанным с ними или поддерживающим их.

Яхья Ибрагим Хассан Синвар - лидер организации ХАМАС в секторе Газа и один из основателей военного крыла этой группировки.

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