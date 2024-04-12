Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок за нарушения прав человека

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС в пятницу включил три палестинские группировки - "Бригады аль-Кудс", "Бригады аль-Кассама" и "Нухба" в список глобальных санкций Евросоюза за нарушения прав человека.

В коммюнике Совета ЕС отмечается, что военизированное крыло организации "Палестинский исламский джихад" "Бригады аль-Кудс", военизированное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" и спецподразделение ХАМАС "Нухба" Евросоюз считают причастными к "жестоким и неизбирательным атакам на Израиль 7 октября 2023 года".

В документе напоминается, что "Палестинский исламский джихад" и ХАМАС признаны Евросоюзом террористическими организациями.

Лица, включенные в санкционный режим, подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу прямо или косвенно средств или экономических ресурсов запрещено. Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС.

ХАМАС ЕС Совет ЕС Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме назвали реальной угрозу атаки Ирана на Израиль

В Белом доме назвали реальной угрозу атаки Ирана на Израиль

Израиль открыл новый КПП для поставок гумпомощи на север сектора Газа

Израиль открыл новый КПП для поставок гумпомощи на север сектора Газа

Население Японии за год сократилось на рекордные 837 тысяч человек

Население Японии за год сократилось на рекордные 837 тысяч человек

В США не исключают, что Иран нанесет удар по Израилю уже в пятницу

Лукашенко призвал Украину до мая начать переговоры с Россией

Лукашенко призвал Украину до мая начать переговоры с Россией

Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовных наказаний за обход санкций

Что случилось этой ночью: пятница, 12 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });