ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок за нарушения прав человека

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС в пятницу включил три палестинские группировки - "Бригады аль-Кудс", "Бригады аль-Кассама" и "Нухба" в список глобальных санкций Евросоюза за нарушения прав человека.

В коммюнике Совета ЕС отмечается, что военизированное крыло организации "Палестинский исламский джихад" "Бригады аль-Кудс", военизированное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" и спецподразделение ХАМАС "Нухба" Евросоюз считают причастными к "жестоким и неизбирательным атакам на Израиль 7 октября 2023 года".

В документе напоминается, что "Палестинский исламский джихад" и ХАМАС признаны Евросоюзом террористическими организациями.

Лица, включенные в санкционный режим, подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу прямо или косвенно средств или экономических ресурсов запрещено. Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС.