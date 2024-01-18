В ЕС договорились о новых мерах борьбы с отмыванием денег и обходом санкций

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС и Европарламент объявили в четверг о достижении временного соглашения о новых мерах по расширению возможностей борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций.

"Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Оно улучшит организацию и совместную работу национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соглашение гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется возможностей для легализации своих доходов через финансовую систему", - заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Бельгии Винсент ван Петегрем.

Согласованные сторонами положения должны будут применяться "банками и другими соответствующими организациями для защиты внутреннего рынка ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма", говорится в коммюнике Европарламента.

В нем разъясняется, что новые законопроекты "обеспечат доступ к информации о бенефициарных собственниках и предоставят подразделениям финансовой разведки больше полномочий для анализа и выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для приостановки подозрительных транзакций".

В Европарламенте заявили, что депутатам удалось добиться "усиления бдительности в отношении сверхбогатых людей".

Соглашение включает общеевропейский лимит на денежные выплаты наличными в размере 10 тыс. евро и "меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций и предотвращению обхода санкций".

Теперь, чтобы соглашение вступило в силу, предстоят его официальные утверждения Советом ЕС и Европейским парламентом.