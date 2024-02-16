Фигурантам экономических санкций запретят открывать счета в банках Узбекистана

В Законодательной палате страны заверили, что рассматриваемый законопроект не направлен против каких-либо других стран

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Узбекистана рассматривает законопроект, который запретит лицам, попавшим под экономические санкции, открывать счета в банках и платежных организациях республики. Законопроект не направлен против какой-либо страны, заявила пресс-служба Законодательной палаты.

"Практически во всех странах мира существует предусмотренная проектом процедура, целью которой является предотвращение вторичных санкций против самих национальных финансовых организаций ", - говорится в сообщении.

14 февраля Законодательная палата приняла этот законопроект в I чтении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что в некоторых СМИ и соцсетях некорректно и искаженно интерпретируется суть и значение рассматриваемого в парламенте законопроекта. Так, некоторые интернет-издания, комментируя обсуждение законопроекта, сделали вывод, что Узбекистан "присоединился к финансовым санкциям против России".

В пресс-службе нижней палаты уточнили, что порядок, предусматриваемый проектом закона, существует практически во всех странах мира. Его целью является избежание национальными финансовыми организациями применения в отношении них вторичных санкций.

В действующем законодательстве Узбекистана отсутствует правовая основа регулирования и контроля рисков, связанных с экономическими санкциями в деятельности кредитно-платежных организаций. Законопроектом предусмотрено наделение ЦБ республики полномочиями устанавливать единые требования по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, для всех кредитных, платежных организаций и операторов платежных систем.

Законопроект после доработки будет рассмотрен в законодательной палате во втором чтении.