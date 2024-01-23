США и Великобритания нанесли новые удары по военным объектам йеменских хуситов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - США и Великобритания нанесли новые воздушные удары по военным целям хуситов в Йемене, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь представителей Пентагона.

По словам американских военных представителей, удары нанесены по целому ряду объектов, в том числе радиолокационным станциям.

Это уже восьмой удар США по объектам хуситов и вторая совместная операция с Великобританией с 11 января, когда была осуществлена массированная бомбардировка целей в Йемене.

Сообщается, что в нанесении ударов были задействованы американские истребители-бомбардировщики, поднимавшиеся с авианосца "Эйзенхауэр", который находится в Красном море.