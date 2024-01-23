Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

США и Великобритания нанесли новые удары по военным объектам йеменских хуситов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - США и Великобритания нанесли новые воздушные удары по военным целям хуситов в Йемене, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь представителей Пентагона.

По словам американских военных представителей, удары нанесены по целому ряду объектов, в том числе радиолокационным станциям.

Это уже восьмой удар США по объектам хуситов и вторая совместная операция с Великобританией с 11 января, когда была осуществлена массированная бомбардировка целей в Йемене.

Сообщается, что в нанесении ударов были задействованы американские истребители-бомбардировщики, поднимавшиеся с авианосца "Эйзенхауэр", который находится в Красном море.

США Великобритания Йемен хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания подтвердила новые удары по Йемену

США ввели санкции против физлиц, связанных с КСИР и ХАМАС

США ввели санкции против физлиц, связанных с КСИР и ХАМАС

США обсуждают с партнерами по G7 сложные аспекты по теме замороженных активов РФ

Что произошло за день: понедельник, 22 января

Парламент Турции планирует проголосовать по заявке Швеции в НАТО на этой неделе

Парламент Турции планирует проголосовать по заявке Швеции в НАТО на этой неделе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Палестинская администрация согласна получать собираемые Израилем налоги без средств для Газы

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Песков подтвердил планирование скорых переговоров Путина и Лукашенко

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });