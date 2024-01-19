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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

В Латвии все еще заморожены 74 млн евро в связи с санкциями против России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В латвийских финансовых учреждениях в связи с санкциями Евросоюза против России и Белоруссии все еще заморожены около 74 млн евро, сообщили агентству BNS в Банке Латвии.

Латвийские участники финансового рынка выявили шесть физических лиц, которые подпадают под санкции, и 35 юридических лиц, которые непосредственно не включены в санкционные списки, но установлено владение или контроль над этими юридическими лицами со стороны санкционных лиц. Поэтому средства и ценные бумаги этих юрлиц заморожены.

В сентябре 2022 года сообщалось, что латвийские банки заморозили около 80 млн евро в связи с санкциями.

Евросоюз Латвия Белоруссия
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