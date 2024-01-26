Столтенберг надеется на скорое одобрение Венгрией присоединения Швеции к НАТО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО.

"Я приветствую четкое послание поддержки от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его правительства. Я рассчитываю, что Венгрия ратифицирует (присоединение Швеции к НАТО)", - сказал генсек в пятницу.

"Ранее на этой неделе у меня был разговор с Орбаном, и он ясно указал на то, что поддерживает присоединение Швеции к НАТО, отметив, что как только парламент вернется (с каникул), он также ратифицирует членство Швеции в НАТО", - добавил Столтенберг.

"Я рассчитываю на то, что Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО, как только парламент вернется к работе в конце февраля", - подчеркнул он.

"Я благодарен великому национальному собранию (парламенту) Турции и президенту Реджепу Эрдогану за эту ратификацию. Вступление Швеции придаст силу всему альянсу", - также заявил Столтенберг.