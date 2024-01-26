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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

В Белом доме уверены, что Швеция скоро станет членом НАТО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Администрация США считает, что Швеция в недалеком будущем завершит процесс вступления в НАТО, заявил в пятницу на брифинге в Белом доме представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

Он отметил, что для достижения этой цели осталось лишь провести в Венгрии процедуру ратификации вступления Швеции в альянс. Кирби напомнил, что венгерские власти заявляли, что не намерены препятствовать такому расширению НАТО.

На этой неделе Турция ратифицировала заявку Швеции на вступление в альянс, и Венгрия осталась единственным членом НАТО, который еще не одобрил членство Швеции.

Венгерские власти неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это. В настоящее время венгерский парламент находится на каникулах и не может заниматься ратификацией вступления Швеции в Североатлантический альянс. Планируется, что депутаты вернутся к работе примерно в середине февраля.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО.

Швеция Турция НАТО США
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