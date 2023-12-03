Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

СМИ узнали об атаке в Красном море на принадлежащее Британии судно

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Судно, которым владеет Британия, во время плавания по Красному морю, по всей видимости, попало под ракетный обстрел, сообщает в воскресенье The Telegraph со ссылкой на данные компании Ambrey, специализирующейся на вопросах безопасности на море.

"Судно подало сигнал бедствия, который применяют в случае нападения пиратов или ракетного удара", - отметили в компании.

Инцидент произошел примерно в 64 км от побережья Йемена с судном, шедшим под флагом Содружества Багамских Островов.

При этом ранее в Британской организации по координации морских торговых перевозок сообщали, что в этой зоне отмечена активность беспилотников, запускаемых со стороны Йемена.

Напряженность в районе Красного моря ранее выросла в связи с боевыми действиями между Израилем и группировкой ХАМАС. Так, представитель йеменских повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом.

После этого повстанцы взяли на абордаж судно Galaxy Leader в Красном море, принадлежащее британской компании. Тогда судно находилось в аренде японской компании. При этом, по данным The Times of Israel, британская компания, у которой зарегистрировано судно, находится в частичном владении и у израильского предпринимателя Абрахама Унгара.

Великобритания Красному море Израиль Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи

На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи

Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море

Из сектора Газа эвакуировали еще 133 россиянина

Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля предписали эвакуироваться жителям Хан-Юниса и его окрестностей

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Британии осуществят разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

ВВС Британии осуществят разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

Штаты планируют разместить в ИТР ракеты средней дальности в 2024 году

Обострение палестино-израильского конфликта

США призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в Газе

США призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в Газе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });