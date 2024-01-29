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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Будапешт призывает Киев решить проблемы венгерского меньшинства

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Киев обратить большее внимание на венгерское меньшинство, проживающее на Украине и дать ему больше прав ради улучшения отношений с Будапештом, передает EFE.

"Мы просим, чтобы венгерскому меньшинству, живущему в Закарпатье на Украине, вернули права, которые у них были до 2015 года", - отметил венгерский министр.

Сийярто в Киеве встретился в главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они договорились создать двустороннюю комиссию, которая бы в десятидневный срок могла бы урегулировать все проблемы венгерского меньшинства на Украине.

На выходных один из лидеров радикальной венгерской партии "Наша родина" заявил, что в случае распада государственности Украины Венгрия могла бы заявить права на ряд регионов Закарпатья, на значительной части которых проживают этнические венгры.

Венгрия Закарпатье МИД Петер Сийярто Украина Дмитрий Кулеба
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