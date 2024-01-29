В ЕК заявили, что ждут решения Совета ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия не может самостоятельно принимать решение о применении к Венгрии статьи 7 Договора о Европейском союзе, допускающей лишения государства права голоса, и будет ожидать вердикта стран членов ЕС, заявил член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Нужно иметь квалифицированное большинство при голосовании в Совете ЕС, даже лучше - единогласие при решении. И комиссия, конечно, будет следовать мнению государств-членов. Для ЕК невозможно принимать решения в этом процессе. Это решает Совет", - объяснил он журналистам.

Так он ответил на вопрос, связанный с его высказыванием, что ЕК "ждет сигнала" от Совета ЕС по этому поводу. Его просили уточнить, считает ли ЕК, что есть достаточные причины для задействования статьи 7 в связи с позицией Будапешта по Украине.

"Нет никаких колебаний со стороны ЕК, чтобы выдвинуть ряд претензий, касающихся нарушения принципов правового государства в Венгрии", - сказал Рейндерс.

По его словам, представители ЕК присутствуют при обсуждениях в Совете ЕС и излагают свои аргументы и оценки.

Он пояснил, что будь то обращение в Суд Европейского союза или предложение Совету, ЕК исходит из того, что при подготовке вопроса она должна заручиться поддержкой необходимого большинства государств-членов ЕС.

Статья 7 Договора о Европейском союзе допускает ограничение прав государства-члена вплоть до лишения права голоса в случае нарушения той или иной страной принципов, на которых основан союз.

Несколько дней назад Politico сообщало, что "европейские дипломаты подают сигналы о том, что исключение Будапешта из процесса голосования в ЕС больше не является немыслимым в случае, если он поставит под угрозу безопасность Украины". Речь идет о вето Венгрии на пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро.

"Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение по бюджету и 50 млрд евро для Украины на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом развития событий", - сказал один из дипломатов ЕС.

Ранее в январе западные СМИ сообщали, что группа законодателей ЕС призвала страны-члены принять меры в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана за подрыв демократии внутри страны. 120 из 705 членов Европейского парламента подписали письмо законодателей.

"Письмо демонстрирует явную готовность парламента ввести в действие статью 7", - заявил тогда автор письма, депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа.

СМИ отмечают, в случае задействования такой статьи, причиной назовут то, что Будапешт неоднократно отходил от либеральных ценностей блока.

В прошлом месяце Будапешт наложил вето на пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро, который предусматривает финансирование до 2027 года. Согласно позиции Венгрии, она сможет одобрить такое финансирование лишь в случае, если решение о нем можно будет каждый год пересматривать. Теперь странам ЕС нужно определиться, пойдут ли они на требования Будапешта: венгерский премьер Виктор Орбан настаивает на праве применять вето каждый год, но подавляющее большинство членов ЕС отвергают это предложение.

Орбан заявлял, что помощь ЕС Украине не должна вредить бюджету Евросоюза. По его словам, выделение любых финансовых средств для Украины нужно отделить от бюджета ЕС.

Венгрия и ранее выступала против планов по предоставлению 50 млрд евро Киеву из бюджета ЕС. Лидеры союза собираются провести 1 февраля специальный саммит, на котором обсудят этот вопрос.