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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ЕК подготовит предложение по передаче Украине доходов от замороженных средств РФ

ЕК подготовит предложение по передаче Украине доходов от замороженных средств РФ
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) приветствует согласование странами ЕС предложения по использованию доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд, пообещав, что будет разработан механизм передачи этих средств Киеву.

"Мы приветствуем, что государства-члены пришли к принципиальной договоренности по этому предложению. Это важно. И следующий шаг – это официальное утверждение (Советом ЕС - ИФ)", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

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Он добавил, что теперь этот вопрос находится в компетенции бельгийского председательства Совета ЕС, и предположил, что решение будет принято по письменной процедуре.

Виганд пояснил, что цель этого предложения на данной стадии состоит в том, чтобы сохранить чрезвычайные доходы от замороженных активов российского Центробанка, а "конечная цель – использовать эти доходы для Украины".

"Комиссия и высокий представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - ИФ) подготовят следующий этап как можно скорее", - сообщил представитель ЕК.

При этом руководитель службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что для предложения по такому механизму "на сегодня нет специального графика, но мы хотим это сделать как можно скорее".

Накануне Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Постпреды ЕС по сути согласовали предложение по использованию непредвиденной прибыли от блокированных активов для поддержки восстановления Украины", - говорилось в сообщении бельгийского председательства Совета ЕС.

Еврокомиссия ЕК Украина РФ
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