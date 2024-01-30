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Испанские депутаты отклонили проект об амнистии каталонских сепаратистов

Испанские депутаты отклонили проект об амнистии каталонских сепаратистов
Фото: Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Конгресс депутатов (нижняя палата парламента Испании) во вторник отклонил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости автономного сообщества в 2017 году, сообщает телеканал RTVE.

"Против" законопроекта высказались 179 депутатов, 171 депутат поддержал его.

Для одобрения законопроекта и отправки его в Сенат (верхнюю палату парламента) для дальнейшего рассмотрения была необходима поддержка абсолютного большинства депутатов конгресса – 176 депутатов из 350.

Теперь законопроект вернут на рассмотрение в парламентскую комиссию по вопросам юстиции. В течение месяца комиссия должна доработать текст законопроекта и вновь отправить его на рассмотрение конгресса.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, выступая перед голосованием в конгрессе, назвал "печально известную" амнистию "платой за то, чтобы Санчес остался в правительстве".

"Как только законопроект поступит в Сенат, мы дадим голос всем тем, кто хранил молчание во время этого прискорбного рассмотрения, и демократическим путем избавим страну от моральных страданий", - добавил Фейхоо.

В общей сложности законопроект касается примерно 400 человек, имеющих отношение к референдуму 2017 года в Каталонии.

Премьер-социалист Педро Санчес согласился начать рассмотрение законопроекта в обмен на поддержку двух каталонских сепаратистских партий в парламенте, которые позволили ему сформировать правительство в прошлом году.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.

Испания
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