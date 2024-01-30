В Латвии заявили об отсутствии планов запрещать транзит зерна РФ в страны ЕС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Латвия не будет запрещать транзит российского и белорусского зерна в другие страны Европейского союза (ЕС), заявил министр земледелия республики Арманд Краузе на пресс-конференции во вторник.

По его словам, сообщает агентство BNS, министерство земледелия уже начало работу над законопроектом, согласно которому при ввозе и растаможивании зерна в Латвии необходимо будет указывать пункт доставки – в Латвию или другую страну ЕС. Зерно из России и Белоруссии, сказал министр, не будет разрешено ввозить в Латвию, но она не имеет права ограничивать возможности компаний других стран ЕС транспортировать российское зерно через Латвию в свои пункты назначения.

По данным министерства земледелия, Латвия является вторым по величине импортером российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров в ЕС после Испании. С января по октябрь 2023 года доля Латвии в импорте ЕС из России составила 12%.

По прогнозам Минземледелия, в случае запрета на перевозку и перевалку российского зерна, объем которых в текущем году прогнозируется в размере 4 млн тонн, доходы портов сократятся на 60 млн евро, а доходы железных дорог – на 40 млн евро.