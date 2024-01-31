Хуситы заявили об атаке на американский эсминец в Красном море

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы хуситы запустили несколько ракет по эсминцу ВМС США USS Gravely в Красном море, заявил представитель группировки бригадный генерал Яхья Сари.

"Военно-морские силы Йемена запустили несколько ракет в американский эсминец USS Gravely в Красном море", - написал он в соцсети.

Сари заявил, что все американские и британские военные корабли в Красном и Аравийском морях, которые участвуют в агрессии против Йемена, являются целью для атак хуситов в соответствии с их правом "защищать нашу страну, наш народ и нашу нацию".

В ночь на 31 января в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что USS Gravely сбил ракету, запущенную хуситами.

"Около 23:30 по времени Саны (совпадает с московским - ИФ) 30 января поддерживаемые Ираном мятежники-хуситы запустили одну противокорабельную крылатую ракету из контролируемых ими районов Йемена в сторону Красного моря. Ракету сбил USS Gravely. Сообщений о ранениях или ущербе не поступало", - говорится в сообщении CENTCOM.

Вооруженная группировка "Ансар Аллах", участников которой также называют хуситами, сейчас контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.