Полет космонавта из России к МКС на американском корабле перенесли на 28 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребёнкиным к Международной космической станции (МКС) перенесли с 22 на 28 февраля, сообщает NASA.

"NASA и SpaceX планируют запуск миссии SpaceX Crew-8 к Международной космической станции не ранее 00:49 по времени Восточного побережья США (8:49 по московскому времени) 28 февраля", - сообщается на сайте управления.

По данным NASA, перенос необходим для проведения 14 февраля запуска на орбиту лунного посадочного модуля Nova-C IM-1 компании Intuitive Machines.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-8 входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Дженнет Эппс и космонавт "Роскосмоса" Александр Гребёнкин.

Запуск корабля с экипажем планируется осуществить со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Всего экипаж проведёт на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.