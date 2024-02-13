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Полет космонавта из России к МКС на американском корабле перенесли на 28 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребёнкиным к Международной космической станции (МКС) перенесли с 22 на 28 февраля, сообщает NASA.

"NASA и SpaceX планируют запуск миссии SpaceX Crew-8 к Международной космической станции не ранее 00:49 по времени Восточного побережья США (8:49 по московскому времени) 28 февраля", - сообщается на сайте управления.

По данным NASA, перенос необходим для проведения 14 февраля запуска на орбиту лунного посадочного модуля Nova-C IM-1 компании Intuitive Machines.

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В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-8 входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Дженнет Эппс и космонавт "Роскосмоса" Александр Гребёнкин.

Запуск корабля с экипажем планируется осуществить со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Всего экипаж проведёт на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Crew Dragon МКС США Александр Гребенкин NASA
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