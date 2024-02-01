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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Глава Еврокомиссии пообещала представить стратегию развития ВПК ЕС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК вскоре обнародует стратегию по развитию военно-промышленного комплекса Евросоюза

"Мы работаем над тем, чтобы наше военное производство поднялось на новый уровень. И вот почему ЕК скоро представит новую стратегию в сфере оборонной промышленности", - сказала она после саммита ЕС.

тратегия затронет целый ряд аспектов, а планирование и приобретение продукции будет лучше координироваться на уровне всего ЕС. Фон дер Ляйен отметила, что благодаря этой стратегии ЕС перейдет из режима реагирования в условиях экстренной ситуации в режим полной готовности.

При этом она заверила, что оборонная промышленность ЕС уже увеличила выпуск продукции на 40%, и рост продолжается.

По ее словам, всего ЕС поставит Украине к марту 520 тысяч артиллерийских снарядов. Она также заверила, что Евросоюз к концу 2024 году более чем в два раза увеличит данный показатель - количество поставленных Киеву снарядов.

ВПК Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Украина Еврокомиссия
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