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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Кандидат в премьеры Грузии предложил программу углубления сотрудничества с США

Программа также предполагает работу для вступления страны в ЕС

Кандидат в премьеры Грузии предложил программу углубления сотрудничества с США
Ираклий Кобахидзе
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Грузия продолжит углубление стратегического партнерства с США и будет добиваться исторической цели вступления в Евросоюз, говорится в правительственной программе, представленной кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе в парламент.

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"Целью нынешней правительственной программы является большее стимулирование экономики, поддержание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, укрепление демократических институтов и принятие эффективных шагов, необходимых для вступления Грузии в Европейский союз", - говорится в программе, опубликованной в субботу на сайте парламента Грузии.

В документе отмечается, что правительство продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта с Россией.

В программе, названной "Для строительства европейского государства", говорится и об усилиях по обеспечению безопасности Грузии.

"В 2024 году в Грузии пройдут многонациональные учения сил специальных операций Европейского командования США "Trojan Footprint" и американо-грузинские многонациональные учения "Noble Partner". Грузинские военные примут участие в учениях, организованных США за рубежом", - говорится в программе.

Сообщается, что в рамках двустороннего сотрудничества с США упор будет сделан на модернизацию военной техники.

"Грузия в 2024 году продолжит работу по развитию противотанкового, противовоздушного, артиллерийского, разведывательного потенциала, производства беспилотных летательных аппаратов и средств кибербезопасности, - говорится в документе.

В нем отмечается, что в нынешних условиях для Грузии особенно важно дальнейшее укрепление двусторонних отношений с партнерскими и дружественными государствами, в том числе и с Китаем.

Кобахидзе ранее заявил журналистам, что данная правительственная программа является промежуточной, рассчитанной на десять месяцев.

"После убедительной победы на выборах в октябре мы представим новую правительственную программу на будущие четыре года", - сказал Кобахидзе журналистам.

Грузия Ираклий Кобахидзе
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