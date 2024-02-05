В Тегеране сообщили о планах проведения военных учений Ирана, России и Китая

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Иран, Россия и Китай проведут в ближайшие недели совместные военно-морские учения, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на командующего ВМС Исламской Республики контр-адмирала Шахрама Ирани.

Цель учений - "обеспечить региональную безопасность в общих интересах", сообщил военачальник.

Контр-адмирал отметил, что ряд других стран приглашены принять участие в совместных маневрах.

По словам Ирани, учения планируется провести до окончания иранского года, который завершается 19 марта.

Иранские СМИ отмечают, что в прошлом году военно-морские силы Ирана, России и КНР провели с 15 по 19 марта в акватории Аравийского моря совместные учения "Морской пояс безопасности".

Ранее аналогичные учения проводились в 2019 и 2022 годах.