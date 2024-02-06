Боррель приехал в Киев, чтобы обсудить военную и финансовую помощь Украине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вновь прибыл в Киев, и что темой его переговоров с украинскими властями станет военная и финансовая поддержка Украины.

"Я здесь, чтобы обсуждать с украинскими друзьями непоколебимую поддержку ЕС Украины - в военной сфере, в финансовой - за счет нового фонда для Украины, а также обсуждать реформы на ее пути в ЕС", - написал он в соцсети X.

Он напомнил, что это уже четвертый его визит в Киев с момента начала спецоперации РФ на Украине.

По итогам саммита лидеров стран Евросоюза 1 февраля стало известно, что ЕС выделит Украине в период 2024-2027 гг не более 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи

В понедельник пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Петер Стано заявил, что детали дальнейшей макрофинансовой и военной помощи ЕС Украине уточнят в ходе обсуждений между государствами-членами в короткие сроки.

"Полагаю, что заключения Европейского совета в четверг очень ясны в том, что касается решимости Европейского союза помогать Украине. Итог Совета ЕС на уровне министров обороны также ясен: он подтвердил, что Европейский союз продолжит помогать Украине, сколько будет необходимо и в размерах ее потребностей. (...) 50 млрд евро являются предметом согласия 27 государств, и специальный фонд помощи Украине (в рамках Европейского фонда мира - ИФ) также был согласован на Европейском совете", - отметил Стано.