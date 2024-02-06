Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Боррель приехал в Киев, чтобы обсудить военную и финансовую помощь Украине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вновь прибыл в Киев, и что темой его переговоров с украинскими властями станет военная и финансовая поддержка Украины.

"Я здесь, чтобы обсуждать с украинскими друзьями непоколебимую поддержку ЕС Украины - в военной сфере, в финансовой - за счет нового фонда для Украины, а также обсуждать реформы на ее пути в ЕС", - написал он в соцсети X.

Он напомнил, что это уже четвертый его визит в Киев с момента начала спецоперации РФ на Украине.

В миреВ ЕС достигли предварительного соглашения о фонде для Украины на 50 млрд евроЧитать подробнее

По итогам саммита лидеров стран Евросоюза 1 февраля стало известно, что ЕС выделит Украине в период 2024-2027 гг не более 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи

В понедельник пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Петер Стано заявил, что детали дальнейшей макрофинансовой и военной помощи ЕС Украине уточнят в ходе обсуждений между государствами-членами в короткие сроки.

"Полагаю, что заключения Европейского совета в четверг очень ясны в том, что касается решимости Европейского союза помогать Украине. Итог Совета ЕС на уровне министров обороны также ясен: он подтвердил, что Европейский союз продолжит помогать Украине, сколько будет необходимо и в размерах ее потребностей. (...) 50 млрд евро являются предметом согласия 27 государств, и специальный фонд помощи Украине (в рамках Европейского фонда мира - ИФ) также был согласован на Европейском совете", - отметил Стано.

Жозеп Боррель ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Стамбуле двое совершили нападение на здание суда

Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов

Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов

Президент Казахстана предложил на пост премьера главу своей администрации Бектенова

Протестующие в Болгарии фермеры перекрыли автотрассы сельхозтехникой

Протестующие в Болгарии фермеры перекрыли автотрассы сельхозтехникой

В ЕС достигли предварительного соглашения о фонде для Украины на 50 млрд евро

Президентские выборы в Сенегале перенесены с февраля на декабрь

Уолл-стрит снизилась в понедельник

Уолл-стрит снизилась в понедельник

Что случилось этой ночью: вторник, 6 февраля

Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз

Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз

В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС

В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });