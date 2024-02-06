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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Катар спрогнозировал дефицит газа в 2025-2030 гг.

Катар спрогнозировал дефицит газа в 2025-2030 гг.
Фото: Angel Garcia/Bloomberg/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Газ будет в дефиците в 2025-2030 годах, заявил государственный министр Катара, глава QatarEnergy Саад аль-Кааби в ходе Indian Energy Week.

Будучи самым чистым источником энергии, газ будет необходим, заметил министр. "И мы видим, что в 2025-2030 годах будет дефицит газа", - сказал он, добавив, что отказ Европы от российского газа после того, что случилось на Украине, меняет рынок, цепочки поставок.

По словам аль-Кааби, скачки цен разрушают рынок в долгосрочной перспективе, а производителям нужен "здоровый потребитель" и "здоровый спрос".

Он высказался за достаточность инвестиций в добычу нефти и газа. Говоря об использовании возобновляемых источников энергии, глава QatarEnergy отметил, что их можно применять для выпуска электроэнергии, но "из солнца не сделаешь пластик", который необходим в том числе для создания электрокаров.

Катар является одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа в мире.

Катар QatarEnergy СПГ
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