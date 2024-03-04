Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

"Русагро" ждет скорого разрешения поставлять свинину в Китай из Приморья

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" рассчитывает, что вслед за ее компанией "Тамбовский бекон" сертификацию на поставки свинины в Китай получат и предприятия ее свиноводческого кластера в Приморском крае.

"Это (сертификация на экспорт в Китай приморских предприятий - ИФ) вопрос времени. Рассчитываем, что недолго", - директор по корпоративному развитию ООО "Группа компаний "Русагро" Александр Тарасов на телефонной конференции.

Он не исключил, что приморские свиноводы не получили такое право в том числе и из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в прошлом году. "Да, в том числе и с этим связано. Думаю, если бы этого не было, возможно, мы бы быстрее получили (сертификацию - ИФ) и на Приморский кластер", - сказал он. При этом он назвал нормальной практикой, когда сертифицируется не группа в целом, а конкретные предприятия.

Как сообщил Тарасов, группа полностью ликвидировала последствия АЧС в Приморском крае, "и сейчас предприятия функционируют на свои производственные показатели". Их дальнейшее расширение будет зависеть от перспектив экспорта в Китай, отметил он.

Отвечая на вопрос о маржинальности поставок свинины в Китай, он сказал, что китайский рынок - премиальный. "Все зависит от продукта, 10-20% премии к цене внутри России. Поэтому мы в том числе считаем, что поставки даже из Центрального федерального округа будут оправданы с точки зрения экономики для нас", - заявил Тарасов.

По его словам, мощностей "Тамбовского бекона" достаточно, чтобы осуществлять экспорт в первое время. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от динамики этого экспортного направления.

Как сообщалось, "Тамбовский бекон" планирует начать отгрузки свинины в Китай уже в марте. "На данный момент уже есть договоренности с потенциальными клиентами, проработаны схема взаимодействия и контрактные условия", - говорила директор департамента по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления ГК Татьяна Смирнова.

Помимо "Русагро" ("Тамбовский бекон"), разрешение на экспорт в Китай получили АПХ "Мираторг" и Великолукский мясокомбинат.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. Занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

В 2023 году компания произвела 334 тысячи тонн свинины (в живом весе на убой), что на 1% (на 2 тысячи тонн) меньше, чем в 2022 году.

Активы компании расположены в 15 регионах России, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тыс. га.

Русагро Китай Приморье Татьяна Смирнова Александр Тарасов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор разослал 34 сайтам требования удалить контент об обходе блокировок

В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний

В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний

ЛДПР предложила повысить порог страхования банковских вкладов до 3 млн рублей

Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии

Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии
ДТП с участием Михаила Ефремова

Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили еще один украинский танк Abrams

Медведев заявил, что присоединение новых регионов поддерживают все, признающие суверенитет РФ

Медведев заявил, что присоединение новых регионов поддерживают все, признающие суверенитет РФ

Путин призвал власти всех уровней не забывать об угрозах стране

Суд разрешил перерегистрировать крупный залог с VTB Bank Europe на ВТБ

Суд разрешил перерегистрировать крупный залог с VTB Bank Europe на ВТБ

Власти Петербурга усилили контроль над безопасностью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });