"Русагро" ждет скорого разрешения поставлять свинину в Китай из Приморья

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" рассчитывает, что вслед за ее компанией "Тамбовский бекон" сертификацию на поставки свинины в Китай получат и предприятия ее свиноводческого кластера в Приморском крае.

"Это (сертификация на экспорт в Китай приморских предприятий - ИФ) вопрос времени. Рассчитываем, что недолго", - директор по корпоративному развитию ООО "Группа компаний "Русагро" Александр Тарасов на телефонной конференции.

Он не исключил, что приморские свиноводы не получили такое право в том числе и из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в прошлом году. "Да, в том числе и с этим связано. Думаю, если бы этого не было, возможно, мы бы быстрее получили (сертификацию - ИФ) и на Приморский кластер", - сказал он. При этом он назвал нормальной практикой, когда сертифицируется не группа в целом, а конкретные предприятия.

Как сообщил Тарасов, группа полностью ликвидировала последствия АЧС в Приморском крае, "и сейчас предприятия функционируют на свои производственные показатели". Их дальнейшее расширение будет зависеть от перспектив экспорта в Китай, отметил он.

Отвечая на вопрос о маржинальности поставок свинины в Китай, он сказал, что китайский рынок - премиальный. "Все зависит от продукта, 10-20% премии к цене внутри России. Поэтому мы в том числе считаем, что поставки даже из Центрального федерального округа будут оправданы с точки зрения экономики для нас", - заявил Тарасов.

По его словам, мощностей "Тамбовского бекона" достаточно, чтобы осуществлять экспорт в первое время. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от динамики этого экспортного направления.

Как сообщалось, "Тамбовский бекон" планирует начать отгрузки свинины в Китай уже в марте. "На данный момент уже есть договоренности с потенциальными клиентами, проработаны схема взаимодействия и контрактные условия", - говорила директор департамента по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления ГК Татьяна Смирнова.

Помимо "Русагро" ("Тамбовский бекон"), разрешение на экспорт в Китай получили АПХ "Мираторг" и Великолукский мясокомбинат.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. Занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

В 2023 году компания произвела 334 тысячи тонн свинины (в живом весе на убой), что на 1% (на 2 тысячи тонн) меньше, чем в 2022 году.

Активы компании расположены в 15 регионах России, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тыс. га.