В ЕС отметили отсутствие альтернатив в избирательном процессе Азербайджана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил об ожиданиях ЕС, что власти Азербайджана примут во внимание и реализуют рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, указавшего на ограничение прав и свобод на президентских выборах.

"Европейский союз принимает к сведению предварительные выводы и заключения миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами. По данным миссии (...), выборы прошли в ограничительной политической среде и по законам, которые ограничивают основные права и свободы, включая свободу собраний, выражения мнений и СМИ", - говорится в коммюнике, опубликованном вечером в четверг в Брюсселе.

В документе со ссылкой на выводы наблюдательной миссии отмечается, что, "хотя подготовка к выборам велась эффективно, избирательный процесс характеризовался подавлением критических голосов и отсутствием политических альтернатив".

"День выборов прошел спокойно и в целом организованно, однако наблюдатели сообщили о повсеместном игнорировании обязательных процедур, отсутствии прозрачности и многочисленных серьезных нарушениях", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

7 февраля в Азербайджанской Республике состоялись досрочные президентские выборы. Президент Ильхам Алиев переизбран на пятый срок.