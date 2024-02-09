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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В ЕС назвали смену главнокомандующего ВСУ внутренним делом Украины

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии не стали комментировать отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного, отметив, что это вопрос компетенции Киева.

"Его замена - это внутреннее решение Украины и прерогатива президента. ЕС продолжает свою поддержку Украины", - сказала в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Набила Массрали.

"ЕС обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, кто бы ни был во главе украинских вооруженных сил", - добавила пресс-секретарь.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины.

ЕС ВСУ Александр Сырский Валерий Залужный Украина
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