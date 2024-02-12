Великобритания расширила и уточнила мотивировку санкций против Потанина

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) расширило мотивировку санкций против Владимира Потанина.

Потанин оказался под британскими санкциями в июне 2022 года. До сих пор в формулировке причины введения ограничений против бизнесмена упоминалось владение или контроль над Росбанком, который ведет бизнес в стратегически важном для российского правительства секторе экономики - финансовом.

Теперь к Росбанку добавилось упоминание холдинга Потанина "Интеррос", а также "Норильского никеля", где он занимает руководящий пост. По поводу самого Росбанка внесено уточнение: теперь в документе говорится, что Потанин имеет право, прямое или косвенное, номинировать как минимум одного члена совета директоров кредитной организации.