Республиканцы палаты представителей США просят спецпрокурора дать показания по делу Байдена

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Республиканцы палаты представителей просят спецпрокурора Роберта Хура дать показания перед судебным комитетом относительно его отчета по делу президента США Джо Байдена о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, точная дата слушаний еще не назначена. Однако, вероятно, что это произойдет в конце февраля.

Тем временем, как сообщает газета The Hill, три комитета палаты представителей, проводящие расследования в отношении президента Байдена, направили генпрокурору США Меррику Гарланду запрос на предоставление стенограмм и записей разговоров американского лидера со спецпрокурором.

"Судебный комитет требует эти документы для своего постоянного надзора за приверженностью министерства беспристрастному правосудию и его ведением расследования и судебного преследования предполагаемого оппонента президента Байдена, Дональда Трампа, на президентских выборах в ноябре 2024 года", - цитирует издание запрос.

Отмечается, что они требуют предоставить информацию к 19 февраля.

Кроме того, республиканцы из комитета палаты представителей по надзору призвали министерство юстиции опубликовать полную стенограмму беседы президента со спецпрокурором, которая цитируется в окончательном отчете.

На прошлой неделе спецпрокурор Хур в опубликованном 388-страничном отчете о расследовании в отношении Байдена о ненадлежащем хранении секретных документов пришел к выводу, что президент умышленно сохранил секретную информацию. Тем не менее Хур рекомендовал не предъявлять ему обвинений.

Согласно отчету, одна из причин, по которой Хур предпочел не выдвигать обвинений против Байдена, заключается в том, что прокуроры не смогут доказать, что президент намеревался нарушить закон.

"Мистер Байден, скорее всего, представит себя присяжным, как он это сделал во время нашего интервью с ним, как отзывчивый, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью", - говорится в отчете.