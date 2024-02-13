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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

США произвели пробную партию модифицированных боеголовок для новых МБР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты произвели первую опытную партию модифицированных ядерных боеголовок W87-1 для оснащения перспективной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-35 Sentinel, следует из данных ежегодного отчета Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

"NNSA произвело первую тестовую, пробную партию W87-1", - говорится в документе. Указывается, что боеголовки будут развернуты на носителе в начале 2030-х годов.

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W87 - американский термоядерный заряд мощностью 300 килотонн, который создавался для бывшей тяжелой МБР Peacekeeper ("Миротворец"). С 2005 года, после снятия с боевого дежурства этих ракет, 250 боеголовок W87 было установлено на МБР LGM-30G Minuteman-III и еще 250 хранится в резерве.

МБР Sentinel - это американская программа по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая придет на смену устаревшей LGM-30G Minuteman III, находящихся на вооружении с начала 1970-х годов. По данным Пентагона, новые МБР должны начать поступать на оснащение стратегических ядерных сил США в начале 2030- годов.

В минувшем году предприятия NNSA произвели более 200 модернизированных ядерных боезарядов для Пентагона. Работы в том числе велись по программам авиабомб B61-12 (мощностью от 0,7 до 170 килотонн) и боеголовок W88 ALT370 (мощностью 475 килотонн) для американских баллистических ракет подводных лодок Trident II D5. W88 ALT 370 - модернизированный вариант боеголовки W88, которая стоит на вооружении с 1989 года. Всего было произведено около 400 таких боеголовок.

В настоящее время обе программы уже выполнены на 50%, отмечается в годовом отчете NNSA.

Кроме того, управление также продолжает работы по модификации ядерной боеголовки W80 в варианте W80-4 с переменной мощностью от 5 до 150 килотонн, которой предполагается оснащение перспективных крылатых ракет морского базирования.

В настоящее время Минобороны США располагает арсеналом в количестве примерно 3708 боеголовок. Около 1770 из них развернуты, еще примерно 1938 находятся в резерве.

США
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