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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Граждане Индонезии проголосуют на всеобщих выборах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Граждане Индонезии в среду отправятся на избирательные участки, где смогут отдать свой голос за глав округов и губернаторов, определить состав парламента и выбрать преемника Джоко Видодо на посту президента страны.

Избирательные участки в Индонезии откроются в 07:00 по местному времени и будут работать до 13:00 по местному времени в трех временных зонах этого островного государства. Так, раньше всех участки заработают в районе Джакарты - с 03:00 до 09:00 по Москве, затем они откроются в провинции Южный Сулавеси с 04:00 до 10:00 по Москве и в провинции Западное Папуа с 05:00 до 11:00 по Москве.

Всего в Индонезии будут работать 820 тыс. избирательных участков. Отдать свой голос на выборах смогут почти 205 млн человек, обладающих правом голоса на выборах. Около 10 тыс. кандидатов из 18 партий поборются за 580 мест в национальном парламенте. Еще десятки тысяч кандидатов по всей стране баллотируются в органы местного самоуправления на уровне округов и провинций. В итоге каждому избирателю придется опустить в урну для голосования по пять разных бюллетеней.

Наиболее вероятными претендентами на пост преемника президента Джоко Видодо, который в настоящее время завершает свой второй срок в этой должности, СМИ называют нынешнего министра обороны Прабово Субианто, а также двух бывших губернаторов - Аниса Басведана и Ганджара Праново. Согласно конституции Индонезии, пребывание на посту президента ограничено двумя сроками.

Если никто из кандидатов в президенты по итогам голосования не наберет 50%, то между двумя кандидатами с наиболее высокими цифрами проведут второй тур. Он, как ожидается, состоится 26 июня.

Новый президент пройдет инаугурацию на посту 20 октября и в течение двух недель должен будет назначить кабинет министров.

К политическим партиям в Индонезии выдвигаются следующие требования: партия должна набрать порядка 4% голосов по всей стране, чтобы претендовать на места в национальном парламенте, а также - каждым третьим членом в партийном списке должна быть женщина.

Подсчет голосов и официальное их оглашение публике может занять до 35 дней.

Джоко Видодо Индонезия
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