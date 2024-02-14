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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Сеул заподозрил взлом почты сотрудника администрации президента хакерами КНДР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Северокорейские хакеры могли взломать электронный почтовый ящик одного из сотрудников администрации президента Южной Кореи, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на офис южнокорейского лидера.

Отмечается, что хакеры, вероятно, получили доступ к аккаунту сотрудника, который вопреки действующим правилам использовал личную почту для выполнения своих обязанностей.

В Сеуле указали, что инцидент произошел перед визитом Юн Сок Ёля в Европу в ноябре прошлого года.

Информации о том, какого рода информация была похищена, не приводится.

В офисе президента Южной Кореи отметили, что общая система безопасности ведомства в результат0е хакерской атаки повреждена не была.

В ноябре 2023 года Юн Сок Ёль посетил Великобританию и Францию.

КНДР Сеул Юн Сок Ёль Южная Корея
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