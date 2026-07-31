В ЕС обеспокоены кибердеятельностью КНДР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Кибердеятельность КНДР все чаще наносит значительный финансовый ущерб ЕС, его государствам-членам и их партнерам, особенно частным компаниям, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Эта деятельность помогает КНДР финансировать свои незаконные ядерные и баллистические ракетные программы и представляет угрозу международной безопасности и стабильности", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении.

В нем сообщается, что "ЕС разделяет обеспокоенность, высказанную Японией и другими партнерами по поводу схемы "ИТ-специалистов", в рамках которой агенты КНДР предлагают услуги в качестве удаленных ИТ-специалистов под вымышленными именами для получения дохода для КНДР".

В Евросоюзе в качестве ключевых факторов противодействия этой угрозе называют "повышение осведомленности и решительный и единый ответ", как об этом также заявили в июне участники саммита G7 в Эвиане.

"Мы поддерживаем наших партнеров в противодействии этой схеме. ЕС и ранее принимал меры против злонамеренной кибердеятельности КНДР, в частности, используя свои санкционные режимы, и мы будем делать еще больше", - отметил представитель ЕВС.

Он пообещал, что ЕС продолжит работу с партнерами "над предотвращением, сдерживанием и реагированием на эту угрозу для обеспечения международной безопасности и стабильности, а также глобального, открытого, свободного, стабильного и безопасного киберпространства".