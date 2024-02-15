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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Армения учредила должность атташе по вопросам обороны при миссии в НАТО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Армения учредила должности атташе по вопросам обороны при миссии в НАТО, верховном командовании союзных сил НАТО в Европе и при представительстве в ОБСЕ.

Представляя решение, министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что должности атташе по вопросам обороны будут действовать при миссии Армении в Организации Североатлантического договора с резиденцией в Брюсселе, верховном командовании союзных сил НАТО в Европе с резиденцией в Монсе, при представительстве Армении в ОБСЕ с резиденцией в Вене.

Должность военного представителя Армении при миссии в НАТО сокращена.

Армения ОБСЕ НАТО
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