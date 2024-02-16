Пашинян встретился в Мюнхене с главой МИ-6

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Мюнхене на полях конференции по безопасности встретился с руководителем секретной разведывательной службы (МИ-6) Великобритании Ричардом Муром. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Подробности встречи в сообщении не приводятся.

В декабре 2022 года Мур посетил Ереван, обсудил с Пашиняном происходящие на Южном Кавказе процессы, вопросы региональной и международной безопасности.