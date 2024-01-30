Эстонская Eesti Energia в начале 2025 года установит мощный накопитель энергии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Эстонский государственный концерн Eesti Energia установит в промышленном комплексе Аувере систему накопления энергии большой мощности для интеграции с ВИЭ и поддержания стабильности энергосистемы, говорится в сообщении компании.

Инвестиции в накопители помогут Eesti Energia увеличить использование электроэнергии из возобновляемых источников, обеспечивая при этом более стабильные цены для конечного потребителя. Накопитель будет введен в эксплуатацию в начале 2025 года, то есть одновременно с отключением стран Балтии от электросети России.

Организованный энергетической компанией международный тендер выиграло совместное предложение компаний Diotech и Solar Wheel на поставку аккумуляторной технологии LG Energy Solution. Мощность накопителя составит 26,5 МВт, общий объем инвестиций – 19,6 млн евро.

В пресс-релизе отмечается, что проект является пилотным, его цель – убедиться, что решение подходит как для Эстонии, так и для других внутренних рынков компании.

"Самый быстрый способ обеспечить население электричеством по доступной цене и гарантировать независимость энергосистемы Эстонии – как можно скорее перейти на возобновляемую энергию. Поскольку ветер не дует, а солнце не светит постоянно, энергию нужно накапливать. Одним из решений для хранения возобновляемой энергии являются накопители энергии высокой мощности, наличие которых помогает избежать непомерных цен на электроэнергию, как это случилось недавно. Достаточная емкость накопителя поможет обеспечить доступные цены на электроэнергию, надежность энергосистемы и более эффективное использование возобновляемых источников", - приводятся в сообщении слова члена правления Eesti Energia Кристьяна Кухи.

Мощность накопителя соответствует двухчасовому потреблению приблизительно 75 тыс. домохозяйств. Наличие мощного накопителя позволяет участвовать как на бирже электроэнергии, так и на других энергетических рынках, обеспечивая надежность электроснабжения.

Компания Eesti Energia объявила тендер на поставку накопителя высокой мощности летом 2023 года.

Eesti Energia – международный энергетический концерн, домашними рынками которого являются страны Балтии, Финляндия и Польша (за пределами Эстонии работает под брендом Enefit). Единственным акционером является эстонское государство.