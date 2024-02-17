Трампа обязали выплатить $355 млн по делу о финансовых махинациях в Нью-Йорке

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, сообщил телеканал CNN.

Трампа обязали выплатить около $355 млн. Также судья Артур Энгорон запретил экс-президенту США работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации или другого юридического лица в Нью-Йорке сроком на три года.

Суд также постановил, что старшие сыновья Трампа Дональд-младший и Эрик обязаны выплатить по $4 млн каждый после того, как судья признал их ответственными за многочисленные случаи мошенничества. Им запрещено в течение двух лет возглавлять компании в Нью-Йорке.