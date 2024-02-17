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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Япония запустила во второй тестовый полет новую ракету-носитель Н3

Япония запустила во второй тестовый полет новую ракету-носитель Н3
Фото: AP/TASS

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Новая японская ракета-носитель Н3 в субботу стартовала в свой второй тестовый полет после неудачного запуска в прошлом году, сообщило Агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA).

Запуск 53-метровой ракеты был осуществлен с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 09:22 по токийскому времени (в 03:22 по Москве).

Ракета несет аппарат VEP-4 для тестирования механизма отделения полезной нагрузки от носителя и два мини-спутника дистанционного зондирования Земли Японского института космических систем.

Первый тестовый запуск новой японской ракеты, предпринятый в марте прошлого года, окончился неудачей. Во время полета из-за проблемы в системе зажигания не включился двигатель второй ступени и на ракету был передана команда на самоуничтожение.

H3 - основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки, разработанная JAXA и компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Она заменила в этом качестве ракету H2A. По информации JAXA, H3 может выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.

Япония JAXA
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