Японская ракета-носитель Н3 совершила успешный тестовый полет на орбиту

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Новая японская ракета-носитель Н3 в субботу в рамках второго тестового запуска совершила успешный тестовый полет и вывела на орбиту два мини-спутника, сообщило Агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA).

Запуск 53-метровой ракеты был осуществлен с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 09:22 по токийскому времени (в 03:22 по Москве).

Все задачи запуска были выполнены штатно. На ракете был протестирован механизм отделения полезной нагрузки от носителя VEP-4, и она вывела на орбиту два мини-спутника дистанционного зондирования Земли CE-SAT-1E и TIRSAT Японского института космических систем.

Первый тестовый запуск новой японской ракеты, предпринятый в марте прошлого года, окончился неудачей. Во время полета из-за проблемы в системе зажигания не включился двигатель второй ступени и на ракету был передана команда на самоуничтожение.

H3 - основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки, разработанная JAXA и компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Она заменила в этом качестве ракету H2A. По информации JAXA, H3 может выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.