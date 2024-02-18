Пожар на складах в Кузбассе потушен

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание в складских помещениях в Кемеровской области, сообщили в МЧС России в воскресенье.

"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кемерово", - говорится в сообщении.

В тушении был задействованы 122 специалиста и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд.

О пожаре на складах в Кузбассе стало известно накануне вечером. По данным спасателей, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров, пострадавших при пожаре нет.