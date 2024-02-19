Индия в 2023 году увеличила импорт СПГ на 8% до 22 млн тонн

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Индия в 2023 году импортировала 22,141 млн тонн сжиженного природного газа, что на 8% больше, чем в 2022 году (20,468 млн тонн). Об этом сообщило министерство торговли и промышленности государства. Несмотря на достигнутый рост, этот показатель все еще уступает как уровню 2021 года (24,373 млн тонн), так и рекорду 2020 года (26,6 млн тонн).

Средняя цена импорта в 2023 году скорректировалась до $461 за тысячу кубометров после скачка до $667 в 2022 году и $379 в 2021 году. Мировая цена на газ в 2022 году взлетела из-за желания Европы переключиться с российского трубопроводного газа на СПГ. Взлет спотовых цен отрицательно сказался на доступности СПГ для таких чувствительных к цене покупателей как Индия.

Почти половину общего объема в 2023 году поставил Катар – 10,9 млн тонн; США и ОАЭ обеспечили более 3 млн тонн (по 14% от объема поставок).

За весь год одна партия пришла напрямую из России. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Из Камеруна пришло 6 партий. Из Камеруна в Индию поставлялся газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" шел по другим направлениям. Индийская сторона заявила, что после смены собственника поставщик допустил многократные срывы поставок газа в страну – речь может идти о 30 отмененных грузах. Компания GAIL (India) Ltd. подала иск против трейдера SEFE Marketing & Trading Singapore Pte Ltd. в Лондонский международный арбитражный суд.

Еще в 2023 году пришло 6 партий СПГ, которые были перегружены в европейских портах (Франции и Бельгии) – они могут быть в том числе российскими.

Одна реэкспортированная крупнотоннажная партия пришла из Китая.

В долгосрочной перспективе с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии связаны ожидания роста мирового рынка СПГ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году потребление природного газа в Индии вырастет на 6% благодаря росту промышленного спроса (включая сектор минеральных удобрений), сильного потребления в энергетике, а также в связи с развитием локальной распределительной инфраструктуры.