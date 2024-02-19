Компании ФРГ в 2023 году анонсировали капвложения в США на рекордные $15,7 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Германские компании в прошлом году анонсировали капитальные вложения в США на рекордные $15,7 млрд, по данным fDi Markets.

В 2022 году показатель находился на уровне $8,2 млрд.

Доля американских проектов в инвестпрограммах компаний ФРГ в минувшем году также увеличилась – до 15% с 6%.

Число таких проектов составило 185, включая 73 в обрабатывающей промышленности. Самый крупный из них – строительство завода принадлежащей Volkswagen компании Scout Motors по производству электровнедорожников в Южной Каролине стоимостью $2 млрд.

В 2022 году в США были приняты законы Inflation Reduction Act и Chips And Science Act, предусматривающие налоговые льготы, кредиты и субсидии более чем на $400 млрд для восстановления производства и ускорения энергетического перехода.

Для сравнения: стоимость анонсированных германскими компаниями в 2023 году проектов в Китае составила лишь $5,9 млрд.

При этом данные fDi Markets не учитывают некоторые виды инвестиций, в том числе M&A и другие типы вложений в долевые инструменты.