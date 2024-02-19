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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Два эстонца и россиянин предстали пред судом по делу о поддержке политики РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии в Харьюском уездном суде в понедельник начался судебный процесс над обвиняемыми в государственной измене и действиях в интересах России.

Государственная прокуратура предъявила гражданам Эстонии Айво Петерсону и Дмитрию Роотси обвинение в государственной измене, а гражданину РФ Андрею Андронову - в ненасильственных действиях со стороны иностранца, направленных против Эстонии.

Как сообщают СМИ, подсудимых обвиняют в попытках создания в Эстонии политического объединения, поддерживающего российскую внешнюю политику.

Главным обвиняемым на процессе рассматривается арестованный 10 марта прошлого года лидер движения "Koos/Вместе" Петерсон. Баллотировавшийся в рядах Объединенной левой партии на преимущественно русскоговорящем Северо-востоке Эстонии на состоявшихся 5 марта 2002 года парламентских выборах Петерсон был одним из фаворитов. Он набрал 3968 голосов, но этого все же не хватило для избрания.

Никто из подсудимых себя виновным не признал. Их адвокаты заявили, что обвинение носит общий и разрозненный характер и не доказывает вины их подзащитных.

Эстония РФ
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