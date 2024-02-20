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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:33

Канада передаст Украине свыше 800 беспилотников

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Оттава в рамках своего дополнительного пакета помощи Украине направит Киеву свыше 800 дронов собственного производства, сообщает телеканал CTV со ссылкой на министра обороны страны Билла Блэра.

"Дроны общей стоимостью около $95 млн будут оплачены из пакета в $500 млн, который премьер-министр (Джастин Трюдо - ИФ) представил в ходе своего визита в Киев в июне прошлого года", - уточняет CTV.

Речь, как отмечается, идет о дронах SkyRanger R70, производимых в Канаде, они могут нести "различные системы камер и нагрузку для обнаружения и идентификации целей".

Ожидается, что Канада поставит эти дроны на Украину уже к началу апреля.

Блэр также заявил о необходимости наращивания выпуска товаров военного назначения в Канаде, поскольку "производство - это оборона".

С февраля 2022 Канада уже потратила $9,7 млрд на поддержку Украины, включая $2,4 млрд на военную помощь, пояснил телеканал.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Джастин Трюдо Канада Билл Блэр Украина
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