ВОЗ ведет эвакуацию пациентов из больницы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает эвакуацию пациентов из больницы "Насер" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где идут бои, сообщает во вторник Arab news со ссылкой на ВОЗ.

Издание напоминает, что это вторая по величине больница в секторе Газа. На прошлой неделе она прекратила работу из-за боевых действий в этом районе и рейда израильских военных, искавших останки заложников, которых захватила группировка ХАМАС.

В ВОЗ отметили, что им удалось увезти 32 пациентов, находящихся в критическом состоянии, в том числе детей и больных в состоянии паралича. Тем не менее, в больнице "Насер" остаются еще 130 пациентов и 15 медиков. В комплексе не работает водопровод и нет электричества, обстановка антисанитарная.

Arab news напоминает, что Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц в качестве укрытий для бойцов. В ХАМАС эти обвинения опровергают.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября достигло 29 195, раненых - превысило 69 тыс. В статистике министерства не разделяются потери среди гражданского населения и среди членов вооруженных группировок.