Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России

Он отметил, что этого хотели бы некоторые украинские политики

Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России
Фото: Lukas Kabon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что экономика страны рухнет, если она введет прямые санкции против России. Он заявил об этом, выступая на экономическом форуме в Катаре, его выступление транслировали грузинские телеканалы.

"Мы нанесем вред своему народу, если введем санкции против России", - заявил он.

По его словам, Грузия поддерживает Украину и украинский народ, но вводить прямых санкций против России не будет.

"Наш товарооборот с Россией составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения, Евросоюз всего за четыре дня торгует с Россией, сколько мы торгуем за год. Где логика, когда нас призывают вводить санкции против России?", - сказал премьер-министр.

Некоторые украинские политики очень хотели бы, чтобы в Грузии был открыт "второй фронт" против России, но этого не произойдет, отметил он.

"Грузия - небольшая нация с населением в четыре миллиона человек, поэтому важно сохранять в стране мир, стабильность и безопасность. Моя обязанность - защищать интересы своего народа", - заявил Гарибашвили.

11 мая он уже говорил, что Грузия не будет вводить односторонние санкции в отношении России. При этом он заверил, что находящиеся под санкциями российские компании и граждане не смогут воспользоваться грузинской территорией.

Ираклий Гарибашвили Грузия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 24 мая

Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу

Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу

В Пентагоне заявили, что поставки F-16 помогут Украине в долгосрочной перспективе

В Пентагоне заявили, что поставки F-16 помогут Украине в долгосрочной перспективе

Лукашенко объяснил свое недомогание аденовирусом

Лукашенко объяснил свое недомогание аденовирусом

Госдеп обвинил РФ в нарушении обязательств по зерновой сделке

Министр энергетики Саудовской Аравии раскритиковал МЭА, назвав его прогнозы неточными

Министр энергетики Саудовской Аравии раскритиковал МЭА, назвав его прогнозы неточными
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });