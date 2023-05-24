Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России

Он отметил, что этого хотели бы некоторые украинские политики

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что экономика страны рухнет, если она введет прямые санкции против России. Он заявил об этом, выступая на экономическом форуме в Катаре, его выступление транслировали грузинские телеканалы.

"Мы нанесем вред своему народу, если введем санкции против России", - заявил он.

По его словам, Грузия поддерживает Украину и украинский народ, но вводить прямых санкций против России не будет.

"Наш товарооборот с Россией составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения, Евросоюз всего за четыре дня торгует с Россией, сколько мы торгуем за год. Где логика, когда нас призывают вводить санкции против России?", - сказал премьер-министр.

Некоторые украинские политики очень хотели бы, чтобы в Грузии был открыт "второй фронт" против России, но этого не произойдет, отметил он.

"Грузия - небольшая нация с населением в четыре миллиона человек, поэтому важно сохранять в стране мир, стабильность и безопасность. Моя обязанность - защищать интересы своего народа", - заявил Гарибашвили.

11 мая он уже говорил, что Грузия не будет вводить односторонние санкции в отношении России. При этом он заверил, что находящиеся под санкциями российские компании и граждане не смогут воспользоваться грузинской территорией.