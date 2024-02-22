Береговая охрана КНР заявила, что отогнала корабль Филиппин от спорного атолла

В Маниле это опровергают

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Береговая охрана КНР заявила, что заставила корабль Филиппин уйти от контролируемого Пекином спорного атолла Хуанъянь (английское название - Скарборо-Шол) в Южно-Китайском море, сообщает в четверг South China Morning Post (SCMP).

Китайские военные заявили, что корабль, который они отогнали, вторгся в территориальные воды КНР и принадлежал Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин.

По данным SCMP, речь идет о корабле Datu Sanday: ранее Филиппины использовали его для доставки припасов на острова и атоллы, вокруг которых Пекин и Манила ведут территориальные споры. Также Datu Sanday был одним из трех филиппинских кораблей, вовлеченных в инцидент с КНР в декабре прошлого года. Тогда Манила обвинила береговую охрану КНР в использовании водяной пушки против кораблей, доставлявших еду и топливо филиппинским промысловым судам возле атолла Хуанъянь.

В свою очередь береговая охрана Филиппин опровергла заявления КНР о вытеснении Datu Sanday: по версии филиппинской стороны, Datu Sanday продолжает патрулировать воды у атолла, защищая рыбаков.

Атолл Хуанъянь, богатый рыбными ресурсами, находится в 240 км к западу от филиппинского острова Лусон и в 900 км от китайского острова Хайнань. На прошлой неделе в Маниле заявили, что с февраля будут направлять корабли береговой охраны и Бюро рыболовства и водных ресурсов для охраны филиппинских рыболовов.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на $5 трлн.

Манила тем временем укрепляет отношения с США и партнерами в Азии. После инцидентов на море между КНР и Филиппинами в Вашингтоне напоминали о своей готовности защищать филиппинского союзника. В понедельник Народно-освободительная армия Китая направляла корабли и самолеты для слежения за совместным воздушным патрулем США и Филиппин, в котором участвовали филиппинские истребители и американский бомбардировщик.