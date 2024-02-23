Пожар охватил два многоэтажных дома в Валенсии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Крупный пожар охватил два жилых здания в центре Валенсии на востоке Испании. Пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро пожарных, сообщает AP.

Пожар начался ранним вечером в 14-этажном здании в районе Кампанар и из-за сильного ветра перекинулся на соседний дом.

На место происшествия были направлены 22 пожарных расчета, также в спасательных работах участвовали солдаты военного подразделения по чрезвычайным ситуациям Испании. Как передают местные СМИ, из зданий валил густой дым, некоторых жителей пришлось спасать с балконов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "потрясен ужасным пожаром в Валенсии", и сообщил, что предложил городу "всю необходимую помощь".