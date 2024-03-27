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Полк ракетных комплексов "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Иркутской области

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проводят в Иркутской области командно-штабные учения (КШУ), в ходе которых будут освоены новые районы боевого патрулирования комплексами "Ярс", сообщает министерство обороны РФ в среду.

"На маршруты боевого патрулирования вышел ракетный полк подвижных грунтовых комплексов (ПГРК) "Ярс" Иркутского ракетного соединения. Ракетный полк ПГРК "Ярс" выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения КШУ. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, в ходе КШУ стратегические ракетчики "наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования".

"В общей сложности в манёврах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники", - говорится в сообщении.

"В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетным полком ПГРК "Ярс" будет отработано более 20 задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Особое внимание уделяется вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп", - сказано в сообщении Минобороны России.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками. РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Минобороны России РВСН Ярс Иркутская область
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