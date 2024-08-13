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НБК запустил программу рефинансирования на 100 млрд юаней для пострадавших от наводнений

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая запустил программу рефинансирования кредитов объемом 100 млрд юаней ($13,94 млрд) для оказания помощи регионам, пострадавшим от проливных дождей и наводнений, сообщает MarketWatch. Программа предусматривает поддержку сельскохозяйственных предприятий, а также малого бизнеса в 12 регионах страны.

В последние годы стихийные бедствия наносят все более существенный ущерб экономике КНР, притом что экстремальные погодные явления стали более частыми, отмечает MarketWatch. Этим летом на Китай обрушились рекордные по интенсивности проливные дожди.

По официальным оценкам, экономический ущерб КНР от стихийных бедствий в июле был вдвое больше, чем годом ранее, в значительной мере из-за дождей и наводнений. Общий ущерб составил 77 млрд юаней, 88% которого пришлось на последствия дождей, наводнений и геологических катастроф, сообщило ранее в этом месяце министерство чрезвычайных ситуаций Китая.

Китай НБК
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