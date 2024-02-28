Американский и российский спутники разминулись на орбите

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Потенциально опасное сближение американского космического аппарата TIMED и российского спутника "Космос-2221" произошло в среду в 09:34 по московскому времени, после чего траектории их полета разошлись. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Министерство обороны США подтвердило, что аппарат миссии NASA Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED) и российский спутник "Космос-2221" пролетели мимо друг друга на безопасном расстоянии на орбите в 01:34 по времени Восточного побережья США (09:34 мск) 28 февраля", - говорится в сообщении.

В NASA также подтвердили, что космический аппарат TIMED функционирует в штатном режиме.

Отмечается, что в будущем спутники сблизятся еще раз, однако дистанция между ними увеличится, тем самым снизится риск столкновения.

Ранее в среду в NASA сообщили об ожидаемом сближении на орбите высотой около 600 км американского аппарата для изучения Солнца TIMED и российского спутника "Космос-2221".

По расчетам NASA, аппараты должны были пролететь мимо друг друга, однако рассматривалась возможность "возникновения значительного количества космического мусора в результате их столкновения".