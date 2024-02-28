Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Американский и российский спутники разминулись на орбите

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Потенциально опасное сближение американского космического аппарата TIMED и российского спутника "Космос-2221" произошло в среду в 09:34 по московскому времени, после чего траектории их полета разошлись. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Министерство обороны США подтвердило, что аппарат миссии NASA Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED) и российский спутник "Космос-2221" пролетели мимо друг друга на безопасном расстоянии на орбите в 01:34 по времени Восточного побережья США (09:34 мск) 28 февраля", - говорится в сообщении.

В NASA также подтвердили, что космический аппарат TIMED функционирует в штатном режиме.

Отмечается, что в будущем спутники сблизятся еще раз, однако дистанция между ними увеличится, тем самым снизится риск столкновения.

Ранее в среду в NASA сообщили об ожидаемом сближении на орбите высотой около 600 км американского аппарата для изучения Солнца TIMED и российского спутника "Космос-2221".

По расчетам NASA, аппараты должны были пролететь мимо друг друга, однако рассматривалась возможность "возникновения значительного количества космического мусора в результате их столкновения".

NASA НАСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пашинян предупредил о возможной заморозке отношений Армении с ОДКБ и де-юре

Депутаты Приднестровья призвали Россию принять меры по защите региона

Депутаты Приднестровья призвали Россию принять меры по защите региона

Tesla планирует начать поставки спорткара Roadster в 2025 году

Tesla планирует начать поставки спорткара Roadster в 2025 году

В парламенте Армении заявили, что слова Пашиняна об ОДКБ не были правовой оценкой

В парламенте Армении заявили, что слова Пашиняна об ОДКБ не были правовой оценкой

Польша предупредила о масштабных перемещениях военной техники в ходе учений НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });