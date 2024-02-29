Делегация талибов обсудила в Ашхабаде реализацию газопровода ТАПИ

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Делегация контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) провела переговоры в Ашхабаде с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Батыром Амановым, сообщил в социальной сети помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

"На этой встрече обе стороны всесторонне обсудили вопросы реализации проекта ТАПИ (газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия - ИФ) и транспортировки сжиженного газа в Афганистан", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел талибов Амир Хан Муттаки заявил, что провинция Герат (через которую планируется протянуть газопровод - ИФ) является самой густонаселенной провинцией Афганистана, и "(...) она, вероятно, станет хорошим рынком для Туркменистана".

В свою очередь Аманов отметил, что "передача энергии Афганистану является особым приоритетом правительства Туркменистана". Он также выразил надежду на продолжение реализации соглашений, связанных с проектом ТАПИ на территории Афганистана.

Запуск магистрального газопровода ТАПИ протяженностью более 1856 км, из которых по территории Туркменистана - 214 км, Афганистана - 774 км, Пакистана - 826 км и пропускной способностью 33 млрд куб. метров планировался на 2017 год. Предполагаемая стоимость проекта - $8 - $10 млрд. Строительство туркменского участка к настоящему времени завершено, начало реализации пакистанской и афганской частей неоднократно откладывалось, в том числе из-за смены власти в Афганистане.

Планируется, что газопровод пройдёт от месторождения Галкыныш в Туркменистане через афганские города Герат и Кандагар и достигнет окончательной своей точки - населённого пункта Фазилка, на границе Пакистана с Индией.